El instructor de la policía dice que la forma en la que se inmovilizó a Floyd no está autorizada

El instructor de uso de la fuerza de la Policía de Mineápolis , Johnny Mercil, ha asegurado en el juicio por la muerte de George Floyd que la forma en la que el expolicía Derek Chauvin lo inmovilizó , arrodillándose sobre su cuello, no es una acción entrenada y no está autorizada .

En la sesión de este martes han testificado los expertos policiales en capacitación del uso de la fuerza. Frente a una pregunta de los fiscales de si la inmovilización por el cuello es "adecuada" según la formación en el uso de la fuerza, el instructor ha respondido que "no".

"No entrenamos sujeciones de piernas y cuello con los agentes en servicio, y, hasta donde yo sé, nunca lo hemos hecho", ha señalado el instructor, quien ha precisado que si bien se pueden permitir inmovilizaciones de cuello en los sospechosos que se resisten activamente, no se deben hacer con la rodilla y no se autorizan en un sospechoso que esté ya esposado y bajo control.