Investigan a una maestra ‘supermodelo’ por acosar supuestamente a cinco niños en una escuela

Calificada de ‘supermodelo’ por parte de sus estudiantes , fue además entrenadora del equipo de waterpolo de una de la escuelas más renombradas del país y es sobrina de Nick Mallett , ex entrenador del equipo nacional de rugby conocido como los Springboks. Esta mujer se ha divorciado de su marido un prestigioso banquero tras el escándalo.

La estrella de Waterpolo

Pese a que Viotti no habría violado ninguna ley, porque todos los jóvenes son mayores de edad se podría enfrentar a demandas civiles por parte de las familias de los afectados. Hasta el momento, la ex maestra no ha hablado públicamente desde que se conoció la noticia. También se negó a contactarse con los investigadores, ya sea en persona o por escrito.