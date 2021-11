La hermana de Isabella Kalua, la niña de seis años desaparecida, la vio muerta en una jaula para perros

En la denuncia, afirma haber visto dos meses antes a I sabella en una jaula para perros con cinta adhesiva que le cubría la boca y la nariz , según publica el diario ‘ The Sun ’. En aquel momento, dijo, no respiraba . De hecho, ella misma intentó que despertase metiéndola en agua, pero “no funcionó”. Sus padres, ha relatado, la dijeron que lo mantuviera en secreto.

Desde aquel día, no ha visto más a su hermana y el cuerpo de la niña no ha sido localizado. La pequeña, ha dicho, estaba encerrada en una jaula porque “se escapaba por la noche y quería comer porque tenía hambre”. Al parecer, Lehua Kalua no daba de comer a la niña y la callaba pegándole en la boca cinta adhesiva.