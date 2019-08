Una isla paradisiaca considerada Patrimonio de la Humanidad convertida en un vertedero de plásticos

Cada día salen imágenes de tortugas u otro tipo de animales atrapados, pero este no es el único problema si seguimos consumiendo plástico sin control y arrojándolo al mar. Convertir una de las islas más espectaculares del planeta en un auténtico vertedero también es posible. La isla Henderson, situada entre Perú y Nueva Zelanda es Patrimonio de la Humanidad y ahora se ha convertido en el lugar con más basura del mundo.

No hace tantos años que la isla de Henderson, en el Pacífico Sur, era vista como el paraíso en la tierra. Una isla deshabitada y ahí estaba parte de su secreto. Ese paraíso es hoy una postal del pasado y todo por estar en el peor de los sitios posibles. Allí donde la corriente oceánica provoca que toda la basura llegue hasta sus playas. Un grupo de investigadores de la Universidad de Tasmania ha estado allí para valorar el desastre y han retirado 18 toneladas en apenas 37 kilómetros cuadrados.

En esta isla paradisiaca se encuentran desechos de medio mundo. Limpiar dicen, está bien, y lo seguirán haciendo pero no es la solución. Porque lo de Henderson ya no es un caso aislado. La playa Serendipity en Camboya, las de Kamilo o Midway en Hawai, playas de Bali, la de Kuta en Indonesia también presentan estampas similares. Si no se actúa, la basura formará parte de la foto de nuestras vacaciones.