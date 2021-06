Italia es el siguiente país europeo en poner fin a la obligación de las mascarillas en exteriores

Desde este lunes Italia pone también fin a la obligación de utilizar mascarillas en exteriores . El pasado jueves hacía lo mismo Grecia . En ambos, como en España, solo serán necesarias en grandes concentraciones o cuando no se respete la distancia de seguridad sanitaria.

En Francia no son obligatorias en espacios abiertos , salvo que estén muy concurridos, desde el pasado 17 de junio. En Austria desde el día 10. En Bélgica desde el 9. En Gibraltar desde el 28 de marzo y en Israel desde el 18 de abril. Una medida tomada por su alto ritmo de vacunación que complementaba hace 12 días con el fin de las mascarillas en espacios cerrados y que ha durado eso, menos de dos semanas , ya que ha tenido que recuperar su obligatoriedad debido al fuerte incremento de casos por la variante Delta.

Caso aparte -con estadios llenos- es el de Hungría donde no es obligatoria en exteriores desde el 23 de mayo con la mitad de su población vacunada ya con dos dosis. Mientras, en Reino Unido están sin mascarillas al aire libre desde el 22 de abril pero crece la inquietud por el aumento de contagios , que no de presión hospitalaria, por la variante identificada en India. En Estados Unidos solo los vacunados pueden prescindir de ella en espacios cerrados desde mediados de mayo.

Mascarillas no obligatorias en el exterior si se mantiene el 1,5 metros de distancia

Las mascarillas dejaron de ser obligatorias en el exterior desde este sábado si se mantiene 1,5 metros de distancia o cuando se vaya con personas convivientes. No obstante, la mascarilla va a seguir siendo obligatoria en eventos multitudinarios que se celebren de pie al aire libre, pero no si se celebran sentados y se garantiza la distancia de 1,5 metros. También serán obligatorias en espacios cerrados de uso público, así como en los medios de transporte público, sitios públicos, etc.