La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, cancela su boda por las restricciones covid

Nueva Zelanda impondrá nuevas medidas en el uso de la mascarilla y limitará las reuniones a partir del domingo después de que se registraran nueve casos de coronavirus relacionados con una ceremonia. " Mi boda no se realizará ", confirmó la primera ministra tras anunciar las restricciones.

“ No soy diferente a los miles de neozelandeses que han sufrido impactos mucho más devastadores por la pandemia, el más severo es no poder estar con un ser querido cuando está gravemente enfermo . Eso supera cualquier tristeza que yo tenga ", subrayó Ardern, de 41 años.

A pesar de que la dirigente no había revelado la fecha de su boda, los rumores apuntaban a que era inminente. "Me he unido a muchos otros neozelandeses que han tenido una experiencia como esta a causa de la pandemia, y para cualquiera que se vea afectado de esa forma, lo siento mucho", lamentó.