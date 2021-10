Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, tras la sacudida de un terremoto: "¿Me repite la pregunta?

Un terremoto, interrumpe una rueda de prensa de la primera ministra de Nueva Zelanda. Con total normalidad, Jacinda Ardern, se agarra al podio , hace una breve pausa, y sigue hablando como si nada. Una reacción, imperdible. Lo siento, una ligera distracción, ¿Te importaría repetir la pregunta?". El terremoto de magnitud 5,6 en la escala de Richter se produjo este viernes en el territorio de Nueva Zelanda, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). El sismo fue registrado a las 21.58 UTC. El epicentro se ubicó a 62 kilómetros al este de la región de Taranaki. El foco del terremoto se localizó a 223 kilómetros de profundidad. De momento no se informa de posibles víctimas ni daños materiales.Nueva Zelanda se encuentra en la falla entre las placas tectónicas del Pacífico y Oceanía y registra unos 14.000 terremotos cada año. Entre 100 y 150 tienen la suficiente fuerza como para ser percibidos por los ciudadanos.

No es la primera vez que la primera ministra reacciona con calma ante un terremoto. Otro de magnitud 5,6 sacudió la Isla Norte de Nueva Zelanda el lunes 25 de mayo, pero no logró que la primera ministra, Jacinda Ardern, perdiera la compostura durante una entrevista en directo por televisión. La sacudida se sintió en Wellington, donde la jefa del Gobierno estaba siendo entrevistada en directo en un programa matinal desde un edificio del Parlamento diseñado para absorber las fuerzas sísmicas, balanceándose ligeramente sobre sus cimientos. "Tenemos aquí un terremoto, Ryan... Es una sacudida bastante decente", dijo Ardern, conocida por mantener la calma en momentos de crisis, al dirigirse al presentador del programa AM de Newshub. "Estamos bien, Ryan. Parece que estoy en un lugar con estructura segura", respondió la mandataria.