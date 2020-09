Japón aprueba un protocolo para pilotos militares en caso de encuentros con ovnis

Japón ha publicado este lunes un protocolo oficial que reglamenta el accionar de las fuerzas de autodefensa en caso de encontrarse con un objeto volador no identificado, ovni , según ha anunciado el ministro de Defensa, Taro Kono. El protocolo ordena filmar y fotografiar los fenómenos aéreos no identificados , además de evaluar posibles amenazas a la seguridad nacional.

El plan para implementar estas instrucciones fue anunciado a finales del pasado mes de abril , después de que el Pentágono publicara de manera oficial tres videos de corta duración mostrando presuntos objetos voladores no identificados grabados en 2004 y 2015.

El ministro de Defensa Kono, entonces, aclaró que no cree en los ovnis, alegando que hasta el momento sus militares no han detectado ninguno. La iniciativa se centra en la posibilidad de un encuentro con una aeronave no convencional, incluyendo algún tipo de dron avanzado, que pueda presentar una amenaza para el país.