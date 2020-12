Joan Pons, el voluntario español de la vacuna de Oxford pondrá la de Pfizer: "Me he sacado mi licencia para matar al virus"

Joan Pons tuvo un disgusto en casa cuando les dijo a todos que era voluntario en el ensayo de la vacuna de Oxford. Se infectó de coronavirus, por lo que le dieron placebo, pero su solidaridad no se frena. Y ahora, visto cómo Reino Unido va a ser el primero en vacunar con la vacuna Pfizer o, al menos, esa es la intención si los reguladores sanitarios no lo paran en el último momento, el enfermero español Joan Pons se ha preparado para administrar él mismo la de Pfizer y Biontech. "Me he sacado mi licencia para matar al virus. Ya puedo vacunar a otra gente y acabar con el virus", ha señalado a Informativos Telecinco.



Entre los británicos, encontramos a muchos deseando ponérsela "voy a ser el primero en la cola" y otros más reticentes "normalmente son años de pruebas antes de vacunar masivamente. Biontech se compromete a que las vacunas llegarán al Reino Unido en un par de días.