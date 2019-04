El ex vicepresidente de EEUU Joe Biden se enfrenta a una nueva acusación de acoso sexual

La mujer ha explicado que Biden "puso su mano alrededor de mi cuello y tiró de mí para frotar su nariz con la mía. Cuando tiró de mí, pensé que me iba a besar en la boca ". "No fue sexual, pero él me agarró por la cabeza", ha contado Lappos, que era entonces ayudante congresista estadounidense Jim Himes .

En su entrevista con el citado periódico, Lappos ha manifestado que ella no presentó una queja porque él era el vicepresidente. "Hay, absolutamente, una línea de decencia. Hay una línea de respeto. Cruzar esa línea no es actuar como un abuelo. No es cultural. No es afecto. Es sexismo o misoginia", ha expresado.