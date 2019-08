Una joven de 27 años demanda a la prisión de Denver por dar a luz dentro de una celda sola sin asistencia médica

Sánchez se encontraba en la cárcel de Denver el 31 de julio de 2108 desde hace dos semanas por una condena por robo de identidad tras emitir un cheque desde la cuenta de su hermana. Pocos días después del parto, fue liberada y un año después, ha demandado al departamento de prisiones de la ciudad y al condado por no concederle asistencia médica.

Sánchez afiram que "lo que más me duele es que nadie moviese ni un dedo". Los funcionarios de la prisión, según el procedimiento, no podían pedir una camioneta que la trasladase al hospital hasta que no terminaran el proceso de registro de las nuevas reclusas. Según Sánchez "escogieron la crueldad frente a la compasión". Desde que sucedió, el departamento de prisiones de Denver ha actualizado su protocolo que refleja que si una reclusa va a dar a luz se debe llamar a una ambulancia.