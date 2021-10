El abogado de Megbuluba, Steve Sadow, mantiene la inocencia de su cliente. "El Sr. Megbuluba no es culpable de los cargos presentados en su contra", dijo Sadow. "La muerte de la Sra. Khan fue un trágico accidente. Esperamos que las pruebas en el juicio demuestren que pudo haber estado intoxicada, que saltó o se cayó del vehículo por su propia voluntad y que su tarjeta de débito no fue robada ni utilizada ilegalmente. " Megbuluba se declaró inocente y un juez le negó la fianza el martes.

Una publicación escrita por el padre de Khan la recordaba en las redes: "Has plantado una semilla en tantos corazones. Me has demostrado a mí y a todas las personas con las que has estado en contacto, que la bondad y el amor incondicional y especialmente estar allí para alguien que lo necesita es mucho más importante. que cualquier otra cosa que esta vida pueda ofrecer ". Después de su íntimo funeral el martes, la madre de Khan escribió: "Acabo de enterrar a mi dulce Catherine. Un alma tan hermosa y me fui demasiado temprano. Se supone que los padres no deben enterrar a sus hijos".