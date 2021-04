Para Loretta Harmes , una joven cocinera, su enfermedad no es ningún obstáculo aunque esté relacionada directamente con su pasión.

Particularmente, a Loretta le afectaba en su estómago , que estaba parcialmente paralizado y que no podía vaciarse correctamente. Una afección muy rara que no se ha estudiado en profundidad y de la que se desconocen muchas cosas.

Por culpa de este síndrome la joven lleva seis años sin comer ningún plato de los que le encanta cocinar, pero eso no le ha frenado para seguir desarrollando su pasión. En su cuenta de Instagram, 'nil-by-mouth foodie' (la traducción sería 'especialista gourmet que no come por la boca') comparte sus recetas y sus ganas de seguir creciendo en el mundo de la cocina.