El caso de Lorraine Cox: planeaba tener un hijo, fue descuartizada y suplantaron su identidad

Arrestado el pasado 8 de septiembre del 2020: el feminicida tenía un "interés morboso en la amputación"

Las autoridades compartieron un vídeo donde se ve al joven caminando con lo que se cree es el cuerpo desmembrado de su víctima

Los especialistas no pudieron determinar la causa de la muerte debido al tiempo transcurrido entre el asesinato y el hallazgo de los restos. No obstante, las autoridades compartieron un vídeo donde se ve a Mangori caminando con una mochila con lo que se cree es el cuerpo descuartizado de su víctima . Asimismo, también se le muestra acechando a Lorraine por la calle.

"No importa lo que suceda en mi vida ahora"

"Intentar expresar con palabras las formas en que perder a Lorraine ha afectado mi vida parece imposible. Realmente no puedo pensar en una forma en que su muerte no me haya afectado. No soy la persona que era hace siete meses. Esa persona murió en el momento en que supe que la mujer que amaba había sido asesinada. Si bien el asesinato de Lorraine es algo de lo que nunca me recuperaré, el conocimiento posterior de que había sido descuartizada persigue mis horas de vigilia y sueño", declaró Fallow.