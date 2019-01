"No se puede pensar, no se puede comer, no se puede dormir, no se puede descansar, la vida acaba de terminar para nosotros desde que ella se fue". Así es como se sienten los padres de la niña de 14 años, llamada Savannah, que no da señales de vida desde el pasado 13 de enero. La joven fue vista por última vez en su casa en Madisonville, en Tennesse.