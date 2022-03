"Pedimos la ayuda del público para resolver este delito repugnante y vergonzoso cometido contra una anciana vulnerable que no hacía nada más que caminar por las calles de la ciudad de Nueva York", afirmó James Essig, el jefe de detectives de la Policía de Nueva York, pidiendo la colaboración ciudadana.

La noche del pasado 10 de marzo, Gustern se encontraba en la esquina de la calle 28 Oeste con la 8ª Avenida, en Chelsea (Manhattan), no muy lejos de su edificio de departamentos. Estaba esperando un taxi que la llevara al Joe’s Pub del Public Theater, según informó The New York Times, donde actuaba una alumna suya.