La joven estadounidense que ha fundado tres empresas millonarias con tan solo 15 años

Desde los 4 años ya frecuentaba concursos de belleza regionales pero saltó a la fama a los cinco años cuando apareció en el concurso de belleza infantil televisivo ' Toddlers and Tiaras' . Un año después, se llevaba el galardón más codiciado de este tipo de certámenes (muy populares en Norteamérica), el premio Little Miss America 2012 . Con esa edad, ya contaba con 1 millón de dólares a su nombre.

" Soy una superestrella , tengo mi propia línea de joyas y me encanta ser la jefa. Pero lo que más me gusta son los zapatos. Tengo más de sesenta pares", contaba entonces en una declaraciones al periódico The Mirror. A partir de ahí siguió siendo un rostro habitual en los realities infantiles y se hizo muy popular en televisión. A los nueve años dejó la televisión y el mundo de la belleza infantil y se centró en su carrera como modelo.

El mundo de la publicidad, sobre todo de marcas infantiles, 'se la rifó' durante los siguientes años, una carrera que le ha permitido emprender distintos negocios con mayor o menor fortuna. Eso sí, actualmente cuenta con tres empresas millonarias que no van nada mal. Se trata de las marcas de ropa 'By The Crown' y 'House of Barretti', y la línea de joyas que fundó cuando era una niña: 'Glitzy Girl'.