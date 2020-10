La joven fue trasladada de urgencia al hospital , donde ingresó a cuidados intensivos. "Estuve en coma durante dos meses , así que no hubo una reacción inmediata", explicó. "Poco a poco aumentó la cantidad de tiempo que estuve despierta", describió.

De acuerdo a los análisis médicos, Aleema sufrió quemaduras de tercer grado en el 55% de su cuerpo , incluida la cara, cabeza, brazos, pecho y extremidades. Asimismo, perdió siete dedos y actualmente no puede mover el resto.

Un complejo proceso de recuperación

"He tenido cientos de cirugías antes y espero tener más en el futuro (…) Internamente estoy completamente bien. También me dijeron que mi cabello no volvería a crecer, pero milagrosamente lo hizo. Puedo llevar una vida completamente normal, conducir y hacer las actividades diarias", aseguró.