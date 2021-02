No obstante, los riesgos no eran menores. Si bien ha habido alrededor de 50 trasplantes de rostro en el mundo (incluidos dos realizados por Rodríguez) y alrededor de 100 trasplantes de mano, nunca se habían realizado con éxito al mismo tiempo. La cirugía de trasplante puede fracasar fácilmente con infecciones o insuficiencia vascular después de volver a conectar los vasos sanguíneos, o el cuerpo del paciente podría rechazar el trasplante después de la cirugía.

DiMeo ahora se alimenta solo, puede ducharse, lavarse las manos, jugar al billar, todo lo que no podía hacer antes de su cirugía. "Me siento realmente agradecido. Puedo sentir el pelaje de mi perro, o cuando lame mi palma, y eso me hace feliz. Son las pequeñas cosas que haces todos los días, y no sabes que se han ido hasta que las pierdes", dijo DiMeo.