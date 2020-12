Una joven policía se quita la vida tras ser víctima de una extorsión sexual por parte de su expareja

La extorsión sexual por parte de un hombre, Tobías Villaruel, de 25 años, ha terminado con la vida de Belén San Román, una joven policía que se ha quitado la vida al no poder soportar la extorsión a la que estaba siendo sometida por parte de su expereja.

La joven, de 26 años, estaba amenazada por su exnovio , que la intentaba chantajear asegurando que colgaría un vídeo de contenido sexual de la víctima en redes sociales. Una extorsión que finalmente llevó a cabo y que la policía no pudo soportar.

Belén estaba en el Comando de Patrullas Rural y era madre de dos niños . Las acciones de Tobías fueron investigadas por Asuntos Internos, pero aún así la joven no pudo soportarlo y acabó pegándose un tiro en la cabeza.

Según cuenta su madre y recoge Televisa , el acusado ya había sido condenado en el año 2018 por un robo. La madre de Belén no duda también en señalar a todo aquel que viralizó el vídeo personal de su hija: "Hizo que ella terminara con su vida".

