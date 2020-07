Desde Escocia hasta Grecia en bicicleta: la travesía de un joven estudiante para ver a su familia

Según contó este miércoles Papadimitriou al diario The Times , sus planes de pasar el verano con su familia se vieron frustrados cuando la pandemia impuso restricciones al transporte, así que viendo que llegaba la fecha en que tenía que volar y eso no iba a ser posible, decidió embarcarse en este viaje a través de seis países , lo que le llevó siete semanas .

Su familia y amigos le recibieron con una corona de laurel y una pancarta

" Empezó como una broma porque me gustan las aventuras. Pero luego comencé a estudiarlo para ver si era realmente posible y cuando descubrí que no podía volar a casa decidí ir en bicicleta", afirmó este estudiante de Ingeniería electrónica en la Universidad de Aberdeen (ciudad en el norte de Escocia).

"A veces el neumático de la bicicleta explotaba dos o tres veces al día. Eso no solo me llevaba mucho tiempo, sino que también me afectaba a la moral. Fue una lección que tuve que aprender a gestionar. Además tuve que aguantar nieve, granizo y un calor intenso durante el camino", relató.