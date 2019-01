España propone a la UE reconocer a Guaidó si Maduro no convoca elecciones en breve

El gobierno de Pedro Sánchez reacciona en consonancia con Felipe González. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado que se la ha propuesto a sus socios de la UE exigir al "régimen" venezolano la convocatoria de elecciones libres y si no lo cumple, se planteará otras medidas como "el reconocimiento del presidente interino", Juan Guaidó, que se autoproclamó esta semana . Borrell, además, pidió a la oposición en España a tener una "actitud constructiva" y no que busquen erosionar el Gobierno a toda costa.

"Lo que se plantea es de claridad meridiana, nadie puede decir que estemos divagando", ha afirmado el ministro español. Ha explicado, sin embargo, que la intención de la UE no es plantearlo como un "ultimátum", sino con la "lógica procedimental" de pedir elecciones a Nicolás Maduro, a quien ha llamado "presidente de facto".

Sobre los tiempos en los que el Gobierno de Nicolás Maduro debería convocar elecciones, Borrell no ha querido precisar, pero ha dejado claro que no puede ser "de la noche a la mañana", porque la UE no debe "hacer seguidismo de otros países", aunque tampoco se puede "dilatar". Demorar mucho las elecciones sería -en opinión de Borrel- perder una ocasión en un momento en el que la oposición venezolana ha actuado de manera contundente.