Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, ha asegurado que la Unión Europea comenzará a discutir la relación de futuro que mantendrá con Reino Unido en cuanto el Parlamento británico apruebe el Brexit. Además, Juncker ha confirmado que la UE no está intentando mantener a Reino Unido dentro del bloque.

ha querido zanjar los rumores que aseguran que laha querido mantener aldentro de la comunidad política: "No es nuestra intención. Lo único que queremos es claridad sobre la naturaleza de nuestra relación futura". Además,ha asegurado que el comité respeta "completamente el resultado del".

Estas declaraciones se han producido en una entrevista con el diario alemán Welt Am Sontag . En la charla, el político luxemburgués ha afirmado que laestá lista para empezar a negociar un nuevo acuerdo con Reino Unido en el momento que elapruebe el acuerdo de divorcio, programado para la semana del 14 de enero.

también ha expresado que Reino Unido "debería aclararse" y ha afirmado que no quiere opinar sobre si Reino Unido debería mantener o no una segunda consulta sobre ely que esa decisión la deben de tomar los británicos.

Distancias dentro de la UE

"Tenemos que asegurarnos que estos roces no se vuelven muy profundos", ha afirmado. "No tenemos que dejar que los populistas sientan que tienen razón. Solo hacen mucho ruido y no tienen ningún tipo de propuestas concretas para solucionar los desafíos actuales", ha añadido.