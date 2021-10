Acusan a unos padres de envenenar y asesinar a golpes a su hijo de 6 años tras meses de abuso

En una grabación, Arthur dijo: "Por favor, ayúdame, ayúdame tío, no me están alimentando, necesito algo de comida y una bebida". En otra, el niño fue mostrado de pie junto a la nevera como castigo. Además, los miembros del jurado escucharon numerosos clips de audio de él "llorando y llorando" durante largos períodos.

Hughes supuestamente le envió un mensaje de texto a Tustin diciéndole: "Dile que no mueva un músculo, ponlo junto a la nevera, ponlo afuera o donde sea. Ponlo con la basura".

En junio del año pasado, Hughes le dijo a un vecino: "Si escuchas a alguien decir 'no me mates', ignóralo, no lo estoy lastimando". Días después, Arthur estaba muerto.