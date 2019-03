La historia de Karina Abregú, la mujer que se ha tenido que someter a más de 50 operaciones por maltrato

La víctimapara que el agresor haya sido condenado a once años de cárcel. Mientras el juicio seguía su curso, Gustavo continuaba amenazándola, tal y como recoge ' La República '."Él creía que yo era solo de él e iba a ser siempre de él. Nunca me voy a olvidar lo que me dijo cuando me roció con alcohol: que si me mataba, mejor, y que si vivía, iba a ser un monstruo y no me iba a querer nadie", cuenta Karina.