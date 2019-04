Kanya Kanya, el rostro de los 152 millones de niños trabajan explotados en los productos que compramos

Kanya Kanya, una niña de doce años que vive en Agra, India , donde cose zapatos durante largas jornadas junto a su madre y dos hermanas mayores. " Hace calor en el verano y trabajar durante largas horas es muy agotador" , cuenta la pequeña. " Me duelen las manos porque el cuero es difícil de perforar. Es aún más difícil porque tengo que tener cuidado al usar la aguja para coser. Me he pinchado muchas veces y es muy doloroso", explica. Su padre y su hermano mayor trabajan en una fábrica de zapatos cercana, mientras que su madre, sus dos hermanas mayores y ella trabajan en casa haciendo zapatos.

"Hace un año que dejé de ir a clase y comencé a trabajar en casa" dice Kanya, antes de dejar claro que la escuela le gustaba pero tuvo que abandonarla. "Leer siempre me hacía feliz pero desde que mi madre me sacó para trabajar en casa no he vuelto", señala.