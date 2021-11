Tras pasar más de 40 años en la cárcel, Kevin Strickland acaba de ser declarado inocente . Ha estado cuatro décadas entre rejas, 15.487 días, por un asesinato que no cometió. Es la condena injusta más larga de la historia de Missouri, en Estados Unidos . A su salida, todavía incrédulo, ha pedido una reforma del sistema de justicia penal y ha pedido, a quienes se encuentren en su situación, que no se rindan.

Arrepentida, Douglas luchó durante décadas por cambiar su acusación y murió en 2015 sin conseguirlo. No obstante, Strickland no dejó de defender su inocencia. “No iba a declararme culpable de un crimen con el que no tenía nada que ver”, ha llegado a decirle el injustamente condenado al fiscal.