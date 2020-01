Kim Jong Un, un cowboy a lomos de su caballo blanco

Al galope, sobre su caballo blanco, surcando las nevadas montañas del norte. Aunque lo pueda parecer, no estamos ante una película épica. O tal vez sí… Sin embargo, el protagonista no es otro que Kim Jong Un. El líder norcoreano se ha paseado, al más puro estilo cowboy, por el sagrado monte Paektu.

El llanero solitario no estaba, esta vez, tan solo. Iba escoltado por una tropa de altos funcionarios . Todos trotaron junto a él hasta llegar a lo más alto, siempre siguiendo el paso de su líder, como lo hacían también en el que fue el último comité del año del partido, donde no pudo faltar la ovación final.

En esa reunión aprobaron continuar con el desarrollo del programa nuclear después de que Estados Unidos incumpliera los plazos para retomar las conversaciones. Parece que no hay llama capaz de descongelar las relaciones entre los dos países. No obstante, el dictador ya está acostumbrado a estas temperaturas gélidas, un particular vaquero al estilo norcoreano, que cabalga, como no puede ser de otra forma, hacia un incierto atardecer.