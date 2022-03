Kuri Bolger: así sobrevive a la muerte de su madre, su marido y dos de sus hijos en un tornado

Bolger y su esposo, Michael, y sus tres hijos, Brysen, Kinlee, de 5 años, y Owen, de 2 años, visitaban a la madre y al padrastro de Bolger en Winterset, Iowa, el 5 de marzo cuando golpeó el tornado. Bolger y su familia se acurrucaron en una despensa durante la tormenta, según The Associated Press. El padrastro de Bolger y uno de sus hermanos estaban en la casa en el momento del tornado y también sobrevivieron.

Bolger recordó a su hijo Owen por su valentía, copiando todo lo que hacían sus hermanos mayores, así como por su cortesía. "Todos siempre me decían: 'Nunca he conocido a un niño de 2 años más educado'". Kinlee, que tenía 5 años, tenía "el alma más dulce y amable que he conocido".