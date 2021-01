Un laboratorio peruano desiste de elaborar vacunas contra el coronavirus por cansancio

"Pero Farvet no va a seguir continuando en estos proyectos porque lamentablemente más son los problemas que los beneficios ", añadió.

Perú, aún sin vacuna

Hasta la fecha, Perú aún no recibe el primer lote de un millón de vacunas adquirido al laboratorio chino Sinopharm por retraso en los trámites de envío.

Fernández defiende que no se ha vacunado

Ahora Fernández defiende que su laboratorio tiene experiencia en ese campo, pero aclaró que no se ha vacunado y que sus declaraciones previas fueron un error .

"Nunca nos hemos vacunado, no nos podemos vacunar porque se requiere un permiso de un Comité de Ética. Eso lo sabemos. Bastó que yo diga, por una equivocación, me vacuné, para que inmediatamente me censuraran los peruanos", expresó.