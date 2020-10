Desesperados están los vecinos de un ladrón chileno, que tiene más de 100 detenciones y solo 23 años . Sus víctimas denuncian que siempre acaba en libertad. La justicia le rebaja la pena porque roba en lugares no habitados y el caco lo sabe.

El ladrón entra en el restaurante reptando por el suelo para no hacer ruido. Sin embargo, esta vez no lo logró porque lo escuchó un vecino. Llamó a la policía y lo pillaron in fraganti.