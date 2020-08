La actriz Leah Remini asegura que Tom Cruise busca separar a su hija Suri de Katie Holmes

Leah Remini cree que Tom Cruise está esperando hasta que Suri Cruise, su hija de 14 años con su ex-mujer Katie Holmes, sea mayor de edad para poder adoctrinarla en la Cienciología . No es un secreto que Tom Cruise es un ferviente fiel de esta religión desde hace mucho tiempo. Incluso los hijos que tiene en común con Nicole Kidman también comulgan con sus creencias. Esto llevó a que esta conocida actriz, quien fue parte de este grupo, asegurara que el famoso actor tiene un plan para adoctrinar a su hija más pequeña.

La actriz Leah Remini , que abandonó la iglesia de la Cienciología en 2013 tras pertenecer a ella durante 30 años, dio a conocer el supuesto plan con el que Tom Cruise intentaría separar a su hija de 14 años, Suri, de su madre, la actriz Katie Holmes . Desde que los actores se separaron en 2012, tras seis años de matrimonio, el protagonista de 'Misión Imposible' nunca más fue visto en público con su hija y se cree que hace años que no tiene vínculo con ella.

" La Cienciología considera a Katie una persona supresiva, un enemigo, y por lo tanto Tom cree , como todos los cienciólogos, que no puede estar conectado con Suri ", afirmó Remini, quien en últimos años ha criticado abiertamente a ese grupo religioso. "Estoy segura de que su plan maestro es esperar hasta que Suri crezca para poder atraerla a la Cienciología y alejarla de su madre", continúa la actriz en declaraciones al periódico New York Post.

Para finalizar, Remini dijo al medio sentirse orgullosa de Holmes . "Sacó a su hija de algo que habría sido potencialmente muy tóxico y peligroso, no sólo para Suri sino para su relación", opinó la actriz.

Remini comenzó su vínculo con la cienciología a los 9, años después de que su madre se uniera a la organización. Se fue en 2013 tras cuestionar el estilo de gestión del líder de la iglesia, David Miscavige. Dos años más tarde, publicó sus memorias, “Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology”. También tuvo una serie documental “Leah Remini: Scientology and the Aftermath” en A&E.