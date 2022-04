La legión internacional en defensa de Ucrania, jóvenes británicos, franceses o italianos: "Necesitaba ayudar"

Este sábado, uno de los integrantes de la legión internacional en defensa de Ucrania conversó con el diario británico 'The Guardian '. James -de nombre ficticio en el artículo-, un joven de 22 años de Salford (Inglaterra), no tenía experiencia militar antes de viajar hasta el país una semana después del inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero.

Acababa de perder su trabajo en un almacén y no dudó en emplear todos sus ahorros para trasladarse a Polonia, cerca de la frontera con Ucrania. Desde allí, mientras recibía los primeros entrenamientos, viajó hasta la capital. "Necesitaban ayuda y yo no estaba haciendo nada en casa. Mi vida iba cuesta abajo. Pensé que podía hacer algo mejor y ayudar a las personas que lo necesitaran. No pensé que llegaría muy lejos porque no tenía experiencia, pero lo he hecho bien y aquí estoy", destacó James.