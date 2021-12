Leonardo DiCaprio es un fiel amante de los animales y así lo ha demostrado con su iniciativa para restaurar las Galápagos que le ha costado 43 millones de dólares. Sin embargo su última hazaña ha sido en el ámbito familiar, y es que según ha contado en la reunión "Around the table", organizada por Entertainment Weekly, recientemente tuvo que saltar a un lago congelado para salvar a sus dos perros Husky.

El actor de 47 años contó que mientras grababa "No mires arriba", la nueva película de Netflix que lo tiene como protagonista, Jack y Jill (sus dos perros) "cayeron en un lago congelado", ha explicado Dicaprio, que asegura que no entendía qué hacían, e incluso ha bromeado con que al haber vivido los perros siempre en California no entendían qué era un lago helado.