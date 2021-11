Una leve tos y un dolor de espalda terminan en un diagnostico de cáncer terminal

Becca Smith, una joven inglesa de 29 años gran aficionada al gimnasio, notaba un fuerte dolor en la espalda y sufría una tos persistente, y ambas cosas las achacaba a una lesión que podría haberse producido entrenando. Pero al acudir al médico el diagnóstico fue muy distintivo: Becca sufría un cáncer de pulmón en fase 4 y le daban dos semanas de vida.



La historia de Becca se ha hecho viral en Reino Unido estos días, gracias a un post que ella misma ha publicado en Instagram y de la que se ha hecho eco el diario The Sun. Becca Smith es una mujer joven, deportista y que no ha fumado en su vida, pero como ella misma recuerda: "cualquier persona con pulmones puede contraer cáncer de pulmón", por lo que ha querido incidir en la necesidad de reconocer los síntomas del cáncer de pulmón y ha hecho una llamada para que "los médicos de cabecera no nos descarten por ser demasiado jóvenes, demasiado saludables".