La niña del abrigo rojo de ‘La lista de Schindler' ofrece su ayuda a los ucranianos

Spielberg recomendó a la joven Dabrowska a no ver la película hasta los 18, no le hizo caso. Y sufrió. Hoy, según recoge Deadline, Dabrowska lo ha asimilado al punto de movilizarse para ayudar en la crisis humanitaria de Ucrania, invadida por el gobierno ruso de Vladimir Putin. Así que no ha dudado en presentarse como voluntaria para ayudar a los civiles ucranianos que quieran atravesar la frontera polaca.