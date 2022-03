Lola y Pablo, una pareja completamente desesperada que trata de sacar de Ucrania a su hija de acogida

"Lo primero que me dijo la última vez que hablé con ella fue que les habían cortado la luz en todo el pueblo y ya desde eso momento no sabemos nada", declara Lola, su madre de acogida en España. Lola y Pablo apadrinaron a Karolina y, desde entonces, pasa con ellos las vacaciones en España.

"Ella comenzó a escribirme con esto de la guerra que estaba aterrorizada y yo le preguntaba '¿hay comida, tenéis agua?' Y ella me dijo que 'no, que no había comida ni agua'", comentan angustiados la pareja que busca cualquier posible comunicación con la niña.