Con sólo 5 años le pilló el conflicto en su país, Croacia, que estalló en 1991. Huyó a Zadar entre bosques y montañas para escapar de la crudeza. Y su historia, de la que ha hablado con dolor en alguna entrevista, eriza la piel de cualquier ser humano. "Tenía una relación increíble con mi abuelo. Mis padres trabajaban y pasaba mucho tiempo con él. Me afectó mucho. Era pequeño y aún no era consciente de por qué pasan algunas cosas, pero tengo grabado cómo le fueron a buscar. Es una pena que no haya visto lo que he logrado, pero espero que lo haya visto desde arriba".