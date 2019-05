Encuentran muertas por inanición a una madre y sus dos hijas en un piso de Viena

“Se puede suponer”, ha informado el portavoz policial Patrick Maierhofer el jueves 23 de marzo tras el hallazgo de los cadáveres el día 21, según publica la televisión pública de Viena . Asimismo, "en un primer examen toxicológico no se han revelado rastros de envenenamiento”.

Además, la Policía ha detallado que no se investigan las muertes como un crimen violento, si bien las causas de la tragedia no están claras. No se han encontrado cartas de despedida, ni evidencias de violencia.