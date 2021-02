Una mujer ayuda a que su hermano y su pareja puedan ser padres: gestó y dio a luz a su hijo

Tracey Hulse , una mujer de 42 años y madre de seis hijos, no dudó en ayudar a su hermano Anthony y a su marido Ray en traer al mundo a un hijo después de una búsqueda desesperada.

La pareja, Anthony de 38 años y Ray, de 30, deseaban con todas sus fuerzas ser padres. Para ello, necesitaban que una mujer gestara sus espermatozoides, y ahí fue cuando la hermana de Anthony no dudó en colaborar, como recoge Daily Mail.

A pesar de que Tracey ya tenía seis hijos, el amor por su hermano le llevó a ofrecerse para traer a su hijo al mundo. Así, comenzaron un proceso de fecundación in vitro . La pareja tuvo que pedir un préstamo de casi 40.000 euros para poder llevar a cabo el procedimiento.

Como tanto Anthony como Ray donaron esperma, no saben quién es realmente el padre biológico por el que fue factible la fecundación, pero prefieren no saberlo. Anthony y su hermana siempre tuvieron una relación magnífica, y ahora este hombre asegura sentirse en deuda con ella por haberle dado su regalo más grande, su hijo.

Condenan a indemnizar con 186.353 euros a unos padres por la muerte de bebé al no hacer cesárea

El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Málaga ha estimado la demanda presentada por unos padres contra una aseguradora médica de un hospital privado por el fallecimiento de su hijo tras el parto por no practicar una cesárea de urgencia. Así, la resolución determina que se les indemnice con 186.353 euros.

Sobre las 2.40 horas regresó el ginecólogo y la matrona y comentaron que el parto estaba para cesárea, pero no se realizó. Le indicaron que el niño estaba posterior, y que irían al quirófano, según han precisado desde la asociación en un comunicado. Poco después el ginecólogo solicitó le trajeran la ventosa para aplicarla, "dando empujones con toda su fuerza y dejando caer todo su peso sobre la barriga de la embarazada junto a la matrona".

Los padres pidieron explicaciones, "pero nadie se las dio" y más tarde trajeron una urna, "donde introdujeron al bebé y lo llevaron a la UCI del hospital". Cuando llegó a la habitación el ginecólogo, ya el día siguiente, le preguntaron si le había faltado oxígeno en el cerebro "y les respondió que no y que no sabía lo que había ocurrido, no dándole ninguna explicación pese al ruego de los padres", señala el comunicado.