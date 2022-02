Una madre cuenta en un libro cómo el cannabis le salvó la vida a su hijo con autismo de 9 años

Marie Myung-Ok Lee tuvo un hijo con autismo y su estado fue empeorando . Cuando el niño tenía nueve años su situación era desesperada. Amanecía a gritos, lanzando caca contra las paredes y autolesionándose a causa de fuertes dolores intestinales. No toleraba más analgésicos y ya nadie sabía cómo tratarlo . Un neurólogo le abrió una vía inexplorada: ¿y si pruebas con cannabis?. L a madre, ha contado en un libro que esa decisión le salvó la vida a su hijo.

Sufría dolores constantes, no le interesaba nada, ni la naturaleza, la comida, los animales, los juguetes. Todo parecía molestarlo, cuenta la madre en el libro 'El héroe de la tarde' (The evening hero, en el original). Y cuando se molestaba mordía, pegaba, pellizcaba. Se golpeaba la cabeza contra las paredes y ella estaba convencida de que se estaba provocando conmociones cerebrales, pero no sabía cómo hacer. Los médicos tampoco.