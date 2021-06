Una madre mata a su bebé de seis semanas al sacudirle violentamente y provocarle daños fatales

Una madre ha matado presuntamente a su hijo de seis semanas al sacudirle con tanta fuerza que le causó lesiones cerebrales catastróficas . Chelsea Cuthbertson, de 28 años, pidió una ambulancia y dijo que su hijo Malakai Watts no respiraba, pero los médicos descubrieron que su paro cardíaco probablemente fue causado por una "lesión no accidental". La madre está siendo juzgada por asesinato.

Fue un bebé prematuro y tenia un hermano gemelo

La fiscal explicó que Malakai nació prematuramente, junto a su hermano gemelo, pues su nacimiento estaba inicialmente previsto para el 5 de febrero, el día antes de su muerte, y llegaron el día de navidad de 2018. La madre aseguró que el pequeño no sufría ninguna dolencia y los visitantes médicos no habían informado de ninguna preocupación, aunque sí indicaron que se percibía un olor a cannabis en el apartamento. Tanto Chelsea Cuthbertson como su pareja, Dell Watts, eran consumidores habituales de cannabis y también consumían cocaína con menos frecuencia , según la fiscal.

A la mañana siguiente se fue a trabajar después de mirar por la puerta y escuchar a Cuthbertson "roncando". No revisó a los niños antes de irse. A las 9:30 am, la madre llamó al 999, informando que su bebé no respiraba. El equipo paramédico describió al bebé como "flácido" con labios "pálidos". Malakai mostró signos de hemorragia interna que "plantearon la posibilidad de lesiones no accidentales".