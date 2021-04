Mata a sus bebés gemelas echando desinfectante en sus biberones y metiéndolas en agua hirviendo

Según la investigación, Danezja Kilpatrick, de 23 años , introdujo desinfectante de un popular producto de limpieza en la leche de sus dos bebés para, a continuación, intentar envenenarlos . Después, al ver que no surtía efecto inmediato, cogió a cada una de las pequeñas y las introdujo en la bañera , poniéndolas bajo agua hirviendo. Fue de este modo tan terrible como consiguió que Dakota, una de las niñas, dejase de respirar. A ella la envolvió con una manta rosa y después la metió en una bolsa de plástico negra , que ubicó bajo el fregadero.

"No podía aguantar más"

Cuando las autoridades llegaron al lugar, la (todavía presunta, a efectos judiciales) filicida, como informa New York Post citando fuentes policiales, no hacía más que quejarse: “¡No podía aguantarlo más!”, llegó a manifestar, señalando que las niñas no le dejaban dormir y se "rindió".