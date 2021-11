Epton confiesa que fue la ruptura de su relación a finales de la treintena lo que la empujó a tomar la decisión de ser madre soltera. “ Empecé a hacer tratamientos cuando tenía 39 años , ya que siempre había soñado con tener una familia. Me quedé sin tiempo para conocer a alguien con quien compartir la crianza'.

La mujer decidió utilizar tanto un donante de esperma como un donante de óvulos para concebir a sus hijos mediante la fecundación in vitro (FIV), pero rápidamente vio que los costos de la clínica de fertilidad aumentaban. “Empecé a gastar mis ingresos y ahorros en las clínicas de fertilidad. Una de las clínicas me refirió a un psicoterapeuta que me dijo que tenía que aceptar el hecho de que nunca tendría hijos a los 43 años ”.