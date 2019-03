Una madre pega y abandona a su hijo por no sacar un sobresaliente

Desolado y abandonado en la calle. Así quedó un niño de tan solo 12 años en China después de que su madre le golpeara y dejara tirado . El motivo de semejante acción ha sido la nota que sacó el menor en un examen, en el cual tuvo un notable alto pero sin llegar al sobresaliente, algo que a la progenitora no le gustó.

Durante la conversación telefónica, las autoridades no daban crédito a las palabras de la madre a la que llegaron a decir que era una irresponsable. "Ya no le quiero conmigo. Pueden hacer con él lo que quieran. Incluso pueden denunciarme", dijo la progenitora, quien montó en cólera porque su hijo había sacado un notable alto y no un sobresaliente.