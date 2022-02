"Este es el resultado del acoso escolar, mi precioso hijo estaba librando una batalla en la que ni siquiera yo podría salvarle", ha escrito su madre, Samie Hardman, en su perfil de Instagram. "Es real, silencioso y no hay absolutamente nada que pueda hacer como padre para quitar este profundo dolor".

"Él es mi niño. La única persona que en cualquier momento se detenía, me daba un abrazo y me decía 100384849 'Mamá, simplemente te quiero", cuenta su madre, que ahora lamenta su pérdida. "Eres mi gracia salvadora, el guía de caza de papá y ahora eres el protector para siempre de tus hermanas mayores. No estoy segura de cómo navegar por esta vida sin ti. Se suponía que iba a pasar el resto de mi vida contigo, y en cambio, tú pasaste el resto de la tuya conmigo".