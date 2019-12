Una madre comparte el emotivo momento en el que su hija discapacitada da sus primeros pasos

La familia pudo adquirir el aparato ortopédico especial que ha permitido caminar a Tarli a través de una plataforma estadounidense de crowdfunding. La recaudación se inició después de que Leonie publicase en la red social la frustración que sentía por no poder ayudar a su hija: "Sabía que estaba soñando y me sentía tan enfadada, pero no quería que terminara. Me desperté llorando y me sentí culpable, pero me hizo pensar. ¿Qué pasa si cuando Tarli sueña que ella está caminando? Simplemente me rompe el corazón".