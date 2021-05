Piden "máxima precaución y responsabilidad" a colchoneros y madridistas para celebrar el título de liga

El alcalde de Madrid pide "moderación y responsabilidad, sea cual sea la afición"

Pese a que los comercios de la zona puedan querer bullicio, las autoridades intentarán que este sábado, madridistas o colchoneros no se excedan en la celebración del título de liga. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida pide "moderación y responsabilidad, sea cual sea la afición".

Muchos aficionados creen que habrá fiesta, a pesar de la pandemia

Las fuentes estarán valladas, los jugadores no acudirán, no se cortará el tráfico y no se podrá invadir la calzada. Algunos "esperan que sí", que la gente "se controle". Pero muchos otros piensan que habrá fiesta, a pesar de la pandemia.