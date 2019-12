Una maestra y la mujer que intentó ayudarla han sido brutalmente asesinadas por un hombre en Inglaterra

Finalmente, la policía se Sussex ha detallado que los informes iniciales apuntan a que el arma del crimen ha sido un cuchillo pero que todavía no tienen nada claro. Se entiende que el atacante golpeó a las dos mujeres antes de dejarlas muertas en la calle. La policía inmediatamente instaló un cordón alrededor de la casa en Hazel Way, Crawley Down, West Sussex.