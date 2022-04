Una maestra salva a un niño en una escuela de Nueva Jersey: tenía el tapón de una botella en la garganta

Una maestra de un colegio de East Orange, en Nueva Jersey ha salvado a un estudiante de 9 años que estuvo a punto de morir asfixiado con el tapón de una botella . La docente no dudó en hacerle la maniobra de Heimlich delante de toda la clase que permanecía en suspenso.

Robert, el niño de tercero de Primaria estaba en clase de matemáticas, el pasado miércoles cuando sintió sed y necesitaba un poco de agua. El estudiante no pudo abrir la botella con las manos, por lo que lo intentó con los dientes y ahí fue cuando el tapón terminó en su garganta impidiéndole respirar.

El vídeo de la cámara de seguridad revela el incidente que pudo terminar en tragedia si la maestra, Janiece Jenkins, no hubiera intervenido con rapidez y eficiencia. "Comencé con mis dientes, lo apreté un poco y luego el agua empujó el tapón hasta mi garganta" , contó Robert a los medios, que se hicieron eco de lo ocurrido.

El niño tras intentar escupir el tapón corrió hasta su maestra pidiéndole ayuda. Jenkins no entendió exactamente qué estaba pasando, pero sí que Robert era incapaz de hablar y percibió su expresión de angustia, por lo que de inmediato lo volteó y me practicó la maniobra de Heimlich tres veces.



“Se estaba señalando el cuello y estaba nervioso”, contó Janiece Jenkins a los medios. "Él no podía hablar, así que simplemente le dí la vuelta, le hice la maniobra de Heimlich y aquí estamos".

Una vez que salió la tapa de la botella, Robert gritó: "¡Está fuera! ¡Está fuera! ¡Está fuera!".